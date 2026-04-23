إسرائيل تعلن مجتبى خامنئي أول أهدافها بإيران إذا استؤنفت الحرب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس، أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، سيكون أول أهداف إسرائيل في إيران إذا استؤنفت الحرب.

وقال كاتس في مؤتمر صحفي: "جاهزون لتجدد الحرب على إيران، ووضعنا أهدافنا، وسنعيد إيران إلى عصر الظلام"، متابعاً: "ننتظر ضوءا أخضر أميركيا لإبادة سلالة خامنئي وإعادة ‎إيران للعصر الحجري"، على حد قوله.

وبين كاتس أن "الهجوم هذه المرة على إيران سيكون مختلفًا وأكثر فتكًا وستهزّها وتُسقط أسسها"، مردفا: "إذا استؤنفت الحرب على إيران سنوجه ضربات مدمرة في أكثر النقاط إيلامًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الداخلية الباكستاني حسين نقوي، أن بلاده تتوقع إحراز تقدم في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر.

وكان ترمب قد أعلن قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استمرار الحصار على موانئها، فيما تؤكد واشنطن أنها لن ترفع هذا الحصار قبل التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.