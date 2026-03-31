إسرائيل تعلن إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال كاتس، في تصريحات صحفية، إن "الجيش الإسرائيلي سيقيم منطقة عازلة في جنوب لبنان، وسيفرض سيطرته على كامل المنطقة حتى نهر الليطاني، لضمان أمن شمال إسرائيل"، مبيناً أن "نحو 600 ألف من سكان جنوب لبنان الذين تم إجلاؤهم لن يتمكنوا من العودة، إلى حين ضمان سلامتهم وسلامة سكان شمال إسرائيل".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيُطبّق سيطرة أمنية كاملة على المنطقة، لمنع تهديدات الصواريخ المضادة للدروع"، مؤكداً أن "التمركز العسكري في جنوب لبنان سيكون مشابهاً للوجود الإسرائيلي في سوريا وغزة، بهدف تحقيق الردع الكامل".

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الـ32 على التوالي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما دخل لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.