إسرائيل تعلن اغتيال الشخصية الثانية بعد عبد الملك الحوثي في اليمن

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، تنفيذ الجيش الإسرائيلي، عملية اغتيال وصفتها بـ"بالغة الأهمية" في اليمن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول استخباري، قوله : "إذا نجحت العملية في اليمن فستكون بالغة الأهمية".

هذا وأفادت قناة 12 العبرية، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي: "إذا نجحت الضربة في اليمن فالأمر دراماتيكي".

إلى ذلك، أبلغت صحيفة يديعوت احرنتوت الإسرائيلية، بأن "العملية العسكرية في اليمن، استهدفت رئيس اركان الحوثيين محمد الغماري".

والغماري، يعد الشخصية الثانية في الجماعة اليمنية، بعد عبد الملك الحوثي.