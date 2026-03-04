إسرائيل تعلن تنفيذها عملية اغتيال في طهران واستهداف مقار للمخابرات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تنفيذ عملية اغتيال في العاصمة الإيرانية طهران، فيما أشار إلى استهداف مقار للمخابرات في البلاد.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في طهران"، مبيناً أن "الأهداف شملت مقرات للحرس الثوري والباسيج والمخابرات والحرب السيبرانية".

كما لفت إلى "استهداف مجمع يضم مقرات رئيسية لجميع أجهزة الأمن الإيرانية".

هذا وكانت مؤسسة "شؤون الشهداء والمحاربين القدامى" في إيران، أعلنت، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأميركية الإسرائيلية إلى 1045 قتيلاً.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.