إسرائيل تعلن تصفية عنصر بحزب الله بغارة جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، القضاء على عنصر بحزب الله اللبناني، إثر غارة جوية نفذت على منطقة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

وبحسب بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، فإن الشخص الذي جرى تصفيته كان يحاول إعادة تأهيل بنية تحتية لحزب الله.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل مواطن، إثر غارة لطيران إسرائيلي على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد، معتبرة ذلك خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل إسرائيل بشكل يومي تنفيذ ضربات على لبنان، حيث سُجّل أكثر من 4300 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع يوم 27 تشرين الأول/ نوفمبر 2024.