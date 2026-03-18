إسرائيل تعلن تدمير "مراكز سيادية" في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت "مراكز سيادة وقيادة" للنظام الإيراني، في خطوة تأتي وسط تصعيد شامل للعمليات العسكرية بالمنطقة.

وذكرت مصادر عسكرية، وفقاً لوسائل إعلام عبرية، أن القصف طال مقراً أمنياً للحرس الثوري ومركزاً للأمن الداخلي، إضافة إلى منشأة قيادة المنظومات البالستية.

وتشهد المنطقة تسارعاً في الأحداث على خلفية الحرب الدائرة ضد إيران، حيث طالت الاغتيالات كبار مسؤولي النظام. وجاء تأكيد مقتل علي لاريجاني (أمس الثلاثاء) من قبل طهران وتل أبيب، ليتوج سلسلة من الضربات النوعية التي استهدفت المربع الأمني والسياسي الأول في البلاد.