قصف إسرائيلي "واسع" على إيران يتسبب بقطع الكهرباء وبث قناة تلفزيونية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بأن سلاح الجو بدأ بشن هجوم جديد يستهدف مواقع متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريحات صحفية: "نهاجم الآن بكثافة غير مسبوقة أهدافا في قلب طهران".

هذا وذكرت وكالة رويترز، أن "موجة القصف الإسرائيلي التي استهدفت العاصمة طهران قبل لحظات، تسببت بانقطاع الكهرباء عن مناطقها الشمالية".

كما أكدت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، تعرض أحد خطوط التغذية الكهربائية في إيفين شمالي طهران، لأضرار بسبب الهجوم الصهيوني، لافتة إلى أن لا انقطاع واسعاً للتيار.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "الهجوم الإسرائيلي الحالي، استهدف مبنى تابعاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، كما أدى إلى انقطاع بث قناة (خبر) الإيرانية".