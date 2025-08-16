إسرائيل تعلن بدء نقل سكان غزة اعتباراً من غد الأحد

شفق نيوز– غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بدء استعداداته لنقل سكان قطاع غزة من مناطق القتال إلى الجنوب، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه بناء على توجيهات المستوى السياسي سيتم التحضير لبدء عملية النقل غداً الأحد "حفاظاً على أمن سكان غزة"، على حد قوله.

ولفت المتحدث أفيخاي أدرعي إلى أنه سيتم تجديد توفير الخيام ومعدات المأوى لسكان القطاع، وتأمين نقل المعدات عن طريق معبر "كرم أبو سالم" بواسطة الأمم الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لنقتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق وفقاً لاحكام القانون الدولي لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع عزة.