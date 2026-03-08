إسرائيل تعلن اغتيال 5 قادة بارزين من "فيلق لبنان" في الحرس الثوري

شفق نيوز- بيروت

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الأحد، اغتيال خمسة قادة بارزين من "فيلق لبنان" التابع للحرس الثوري الإيراني، بضربة نُفذت في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال أدرعي، في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، إن "سلاح البحرية، وبتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، هاجم خلال الليلة الماضية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت".

ووفقاً للمتحدث، فإن فيلق لبنان في فيلق القدس يُعد محور اتصال مركزياً بين حزب الله وإيران، حيث يعمل قادته على تنسيق أنشطة التنظيمات المختلفة في لبنان. وأضاف أن القادة الذين تم القضاء عليهم كانوا يروّجون لنشاطات في أنحاء لبنان، وكانوا يختبئون في فندق مدني، على حد قوله.

وأضاف أن الضربة أسفرت عن مقتل مجيد حسيني، الذي كان مسؤولاً عن تحويل الأموال إلى أذرع النظام الإيراني في لبنان لتمويل أنشطة منظمة حزب الله وفيلق لبنان وفيلق فلسطين ومنظمة حماس، فضلاً عن هيئات أخرى تعمل انطلاقاً من لبنان. كما كان مسؤولاً عن تمويل وإنتاج وسائل قتالية لدعم الأنشطة العسكرية لحزب الله.

وأشار أدرعي، إلى أن الضربة أسفرت أيضاً عن مقتل علي رضا بي أزار، الذي شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس، وكان يُعد مركز معرفة مهماً في مجال البحث الاستخباري، إذ عمل خلال توليه منصبه على جمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله.

كما قُتل أحمد رسولي، الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس، وكان بحكم منصبه مسؤولاً عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة، فيما أسفرت الضربة أيضاً عن مقتل حسين أحمدلو، وهو عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن إسرائيل، إضافة إلى أبو محمد علي، ممثل حزب الله في فيلق فلسطين والمسؤول عن التنسيق المستمر بين الحزب وفيلق فلسطين.