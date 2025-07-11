إسرائيل تعلن اغتيال "ناقل أسلحة إيران" إلى سوريا ولبنان

شفق نيوز- لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارة جوية على جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، في أحدث هجوم من نوعه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان إن غارة إسرائيلية بمسيّرة على سيارة في النميرية بقضاء النبطية أدت إلى سقوط قتيل وإصابة خمسة أشخاص بجروح.

وفي حين أفاد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بأنه قتل محمد شعيب، متهماً إياه بالمساعدة في تهريب أسلحة إلى لبنان والضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، إن عملية الاستهداف حصلت بواسطة غارة نفذتها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وقد أتت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وزعم أدرعي، أن شعيب كان عنصراً مركزياً في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل البلاد بهدف تنفيذ عمليات هجومية، وكذلك لإنشاء بنى تحتية عسكرية في لبنان.

وتواصل إسرائيل شنّ غارات منتظمة على لبنان، وخصوصاً في الجنوب، منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني والذي كان من المفترض أن ينهي أكثر من عام من الأعمال العدائية التي أدت إلى إضعاف حزب الله بشدة.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن يسحب حزب الله مقاتليه إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل، ليصبح الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الطرفين المسلحين الوحيدين في المنطقة.

كما ينص على أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من لبنان، لكنها أبقتها في خمسة مواقع تعتبرها استراتيجية في جنوب البلاد.