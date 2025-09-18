إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله اللبناني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني "حسين سيفو شريف" في منطقة بعلبك اللبنانية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن المستهدف تاجر ومورد أسلحة كبير، عمل من لبنان لتوجيه خلايا إرهابية داخل سوريا خططت لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل.

وأضاف أن أنشطة الإرهابي شكلت انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن الجيش، سيُواصل العمل لإزالة أي تهديد على بلاده.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أن غارة إسرائيلية شُنت على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط اثنين.

كما تداولت حسابات على منصة "إكس" في وقتها، أنباء عن مقتل القياديين بحزب الله "حسين سيفو شريف" و"كمال رعد شريف " بالغارة الإسرائيلية.