إسرائيل تعلن اغتيال قياديين في حماس شاركوا بهجوم أكتوبر

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن اغتيال قياديين في حركة حماس، بغارات جوية شنتها طائراته يوم أمس، في قطاع غزة، مبيناً أن القياديين شاركوا بهجوم أكتوبر والحرب مع إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش إن الجيش، وبالتعاون مع جهاز "الشاباك"، شن غارات في أنحاء قطاع غزة، حيث تم القضاء على رئيس المنظومة البحرية لحماس، إضافة إلى قياديّ آخر قال إنه شارك في احتجاز مختطفين إسرائيليين.

وأوضح أن من بين الذين تم القضاء عليهم عبدالله أبو شمالة، رئيس المنظومة البحرية لحركة حماس في قطاع غزة، ووصفه المتحدث بأنه من أبرز القياديين في الحركة، وأشار إلى أنه تولى عدة مناصب في المنظومة البحرية على مر السنوات.

وأضاف أن أبو شمالة، شارك في محاولة اقتحام المنظومة البحرية لموقع زيكيم خلال عملية "الجرف الصامد" وأشرف على تدريب المنظومة على الهجوم البحري في 7 أكتوبر والتخطيط له، كما عمل شمالة على تنفيذ العديد من العمليات ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب، مع التركيز على الأهداف البحرية.

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن من المستهدفين أيضاً فادي أبو مصطفى، مسؤول الأنفاق في إحدى كتائب منطقة خان يونس التابعة لحركة حماس، وقال إنه شارك في احتجاز مختطفين إسرائيليين.