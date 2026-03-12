إسرائيل تعلن اغتيال قائد "فصيل عراقي - سوري" وشن غارات بجميع أنحاء بيروت

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن اغتيال قائد فصيل عراقي - سوري بقصف جوي في لبنان، وشن غارات بجميع أنحاء العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام: "قضينا على قائد فرقة الإمام الحسين وقيادتها العليا في لبنان".

هذا وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة في لبنان لن تكون قصيرة"، مشيراً إلى أن "الحكومة اللبنانية لا تفرض سلطتها ونحن سنفعل ذلك".

إلى ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء إلى سكان أحد المباني بحي زقاق البلاط في بيروت.

يشار إلى أن "لواء الإمام الحسين" هو أحد أكبر الفصائل العراقية - السورية التي أقامها "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني لدعم الأهداف السورية والإيرانية واللبنانية لـ "حزب الله" في سوريا عام 2016.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت مبنى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية.

وقالت أن الغارة أصابت مبنى الكلية بشكل مباشر داخل حرم الجامعة، ما تسبب بانفجار قوي في المنطقة وأضرار واسعة في المبنى والمحيط، ما أسفر الاستهداف عن مصرع الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور داخل صرح كلية العلوم.