إسرائيل تعلن اغتيال "عنصر مركزي" في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن اغتيال "حسن علي جميل عطوي"، وهو عنصر مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله، بهجوم شنه على منطقة النبطية في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "عطوي، أشرف على عمليات إعادة إعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله وكان مركز خبرة مهم فيها، بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في إيران".

وأضاف أن "أنشطة القيادي في حزب الله شكلت خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث تشكل عملية استهدافه ضربة أخرى لمحاولات إعادة الإعمار العسكرية للحزب".

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء الماضي، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.