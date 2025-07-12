إسرائيل تعلن اغتيال عنصر بارز في حزب الله

شفق نيوز- لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، اغتيال عنصر من "حزب الله" اللبناني في منطقة الخيام جنوب بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخا أدرعي، في بيان، إن الجيش "ضرب وقضى على إرهابي في حزب الله من منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة الخيام، جنوبي لبنان".

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على منزل في وطى الخيام أدت إلى سقوط شهيد".

يأتي ذلك، بعد يوم من مقتل شخص بغارة إسرائيلية في جنوبي لبنان، بحسب وزارة الصحة. وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بأنه قتل محمد شعيب، متهما إياه بالمساعدة في تهريب أسلحة الى لبنان والضفة الغربية.