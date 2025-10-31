إسرائيل تعلن اغتيال ضابط الهندسة العسكرية في حزب الله

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، اغتيال أحد قادة حزب الله اللبناني، بقصف جوي في قرية كونين في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن "مسيرة إسرائيلية اغتالت إبراهيم محمد رسلان، ضابط الهندسة العسكرية في حزب الله اللبنانية".

وأشار إلى أن "رسلان كان متورطًا في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية للحزب، وتعاملت إسرائيل معه على أنه يشكل تهديدًا لأمنها، فضلًا عن مساهمته في خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل ولبنان".

وكان رسلان يستقل دراجة بخارية عند استهدافه بمسيرة إسرائيلية جنوب لبنان، وأكد الجيش الإسرائيلي نبأ الاغتيال.

ونقلت قناة "آي 24" تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم الجمعة، اتهم فيها إسرائيل بإفشال المفاوضات.

وأضاف: "كانت المحادثات تهدف إلى استعادة أراضينا المحتلة، وإعادة الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل. لم يُقابل هذا الخيار من الجانب الآخر إلا بمزيد من العدوان".

ودعا عون المجتمع الدولي إلى دعم موقف بلاده، مُؤكدًا أن "عدد جنود الجيش اللبناني في جنوب البلاد سيرتفع إلى 10 آلاف جندي بحلول نهاية العام".