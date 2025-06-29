إسرائيل تعلن اغتيال أحد مؤسسي حماس بغزة

شفق نيوز – الشرق الاوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال "حكم العيسى" الذي وصفه بأنه أحد مؤسسي حركة حماس وآخر القيادات العليا للحركة وجناحها العسكري داخل قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن العيسى اغتيل الليلة الماضية في قصف استهدف حي الصبرة بمدينة غزة، مضيفاً أنه يشغل منصب رئيس مركز الدعم والتدريب في كتائب القسام.

وبحسب وكالة الأناضول، لم يصدر حتى منتصف الليلة أي تعليق من حركة حماس أو كتائب القسام بشأن الإعلان الإسرائيلي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل هجوماً واسعاً على قطاع غزة، خلّف أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط اتهامات دولية بارتكاب إبادة جماعية ودعوات لوقف الحرب تجاهلتها تل أبيب، رغم أوامر صادرة من محكمة العدل الدولية.