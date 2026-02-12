إسرائيل تعلن اغتيال أحد عناصر حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إنه استهدف عنصراً من حزب الله جنوبي لبنان.

ووفقاً لمصادر رسمية، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ غارة من طائرة مسيّرة على بلدة الطيري جنوبي لبنان استهدفت عنصراً في الحزب.

ولم تشر المصادر إلى مزيد من التفاصيل حول هوية العنصر أو حجم الخسائر في الغارة.

وكانت مصادر محلية في لبنان، أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يانوح جنوب البلاد، وسط معلومات أولية عن وقوع إصابات.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية استهدفت "عنصراً من حزب الله" في منطقة يانوح بجنوب لبنان.