إسرائيل تعلن اغتيال القائم بأعمال المرشد بضربة في طهران

غارة جوية على العاصمة الإيرانية طهران في 5 آذار 2026

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، استهداف "علي أصغر مير حجازي" القائم بأعمال مكتب المرشد الإيراني في غارة على طهران.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قائداً إيرانياً بارزاً في طهران، موضحاً أن القيادي المستهدف هو "علي أصغر مير حجازي" القائم بأعمال مكتب المرشد الإيراني.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.