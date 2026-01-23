إسرائيل تعلن اعتقال 14 فلسطينياً في "عملية الخليل"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بأن العملية العسكرية في مدينة الخليل التي انتهت مساء أمس الخميس أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينياً.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن القوات الإسرائيلية فتشت نحو 350 منزلاً، بداعي البحث عن مطلوبين، وإحباط ما وصفته بـ"بنية تحتية للإرهاب".

وخلال العملية، ألقت القوات القبض على 14 فلسطينياً بتهمة "القيام بأنشطة إرهابية وحيازة أسلحة".

كما صادرت القوات 8 أسلحة من بينها بنادق من طراز M16 وM4، ومسدسات، وعشرات السكاكين ومعدات قتالية أخرى مخبأة في المنازل، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال البيان إن "قوات الأمن ستواصل العمل في كل قطاع للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين وإحباط الإرهاب في كل مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ" وفق تعبيره.

وإلى جانب قوات الجيش الإسرائيلي، شاركت في عملية الخليل عناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك"، وشرطة الحدود.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الاثنين الماضي، عن البدء في عملية واسعة لإحباط "الإرهاب" في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع "الشاباك"، والشرطة، وحرس الحدود.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، بحسب إعلام عبري، أن العملية ستستمر أيامًا ضد "الإرهاب والحيازة غير القانونية للأسلحة" في مدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت 4 بلدات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وسط حملة مداهمة وإطلاق نار.