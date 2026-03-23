إسرائيل تعلن اعتقال عناصر من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، القبض على عناصر من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعد "استسلامهم".

وقال الجيش في بيان له إن "قوات لواء غفعاتي رصدت عدداً من الأشخاص التابعين لوحدة قوة الرضوان في حزب الله خططوا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات، كما أقاموا مربضاً لإطلاق صاروخ مضاد للدروع وخططوا لاطلاق قذائف صاروخية باتجاه بلدات الشمال".

وأضاف، أن "القوات اعتقلت العناصر بعد استسلامهم حيث عثرت بحوزتهم على أسلحة ووسائل قتالية كثيرة، كما تم تدمير المبنى الذي عملوا فيه".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن تلك العناصر وصلوا من منطقة البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية (زئير الأسد)، وذلك خلافاً لادعاءات الجيش اللبناني بشأن فرض سيطرة عملياتية جنوب الليطاني".

واعتبر أن "هذه الحادثة تثبت مرة أخرى أن الجيش اللبناني أخفق في منع انتقال العناصر والوسائل القتالية إلى منطقة جنوب الليطاني".