إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة وتحدد جهة انطلاقها

شفق نيوز – متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيّرة "يرجح" أنها أطلقت من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة أطلقت كما يبدو من اليمن، ولم تخترق الطائرة المجال الجوي الإسرائيلية، ولم يتم تفعيل إنذارات".

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أنه تم اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأمس الثلاثاء، أكد عضو اللجنة التنفيذية للأحزاب المناهضة للعدوان التابعة "للحوثيين" عادل راجح، لوكالة شفق نيوز، أن اليمن ماضية في موقفها الثابت بمساندة قطاع غزة، في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر".

وشدد راجح، أن "مسار المساندة مستمر، وأن الحظر البحري والجوي لا يزال قائماً"، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً في العمليات العسكرية، حتى يتحقق وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها بالكامل".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسناداً لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.