إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ باليستي من اليمن

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون).

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض صاروخ باليستي انطلق من اليمن، قبل أن يصيب هدفه في إسرائيل.

ومساء اليوم، أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "الحوثيين"، أن إغلاق البحر الأحمر "بشكل تام" في وجه الملاحة الإسرائيلية مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضح الحوثي في كلمته التلفزيونية الأسبوعية، أن جماعته أطلقت 309 صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة على إسرائيل منذ بداية الجولة الثانية في آذار/ مارس 2025.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الأربعاء، اعتراض طائرة مسيّرة "يرجح" أنها أطلقت من اليمن، فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى أنه تم اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأول أمس الثلاثاء، أكد عضو اللجنة التنفيذية للأحزاب المناهضة للعدوان التابعة "للحوثيين" عادل راجح، لوكالة شفق نيوز، أن اليمن ماضية في موقفها الثابت بمساندة قطاع غزة، في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر".

وشدد راجح، أن "مسار المساندة مستمر، وأن الحظر البحري والجوي لا يزال قائماً"، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً في العمليات العسكرية، حتى يتحقق وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها بالكامل".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسناداً لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.