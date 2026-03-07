إسرائيل تعلن استهداف منشآت صاروخية ومواقع عسكرية في قلب إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت بنى تحتية عسكرية في طهرانومناطق أخرى في وسط إيران.

وقال الجيش، في بيان له إن أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شاركت في الهجوم، حيث أسقطت نحو 230 ذخيرة على مواقع عسكرية قال إنها تابعة لإيران.

وأوضح أن من بين الأهداف التي جرى استهدافها منشآت داخل الحرس الثوري الإيراني، من بينها جامعة الإمام الحسين، والتي ذكر أنها استُخدمت كمرفق طوارئ ومجمع لتجميع قوات الحرس الثوري.

وأضاف أن الغارات طالت أيضاً موقع تخزين تابع لوحدة الصواريخ يضم سراديب وبنى تحتية لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، فضلاً عن موقع تحت الأرض لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية يعمل فيه مئات الجنود.

وأشار إلى أن الضربات شملت كذلك مواقع لإطلاق الصواريخ في عدة مناطق بغرب ووسط إيران، مؤكداً أن الهدف منها تقليص عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.