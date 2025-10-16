إسرائيل تعلن استهداف حزب الله ولبنان يوضح طبيعة الغارت العنيفة

شفق نيوز- بيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الخميس، بأن 9 غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة جنوب وشرق لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة لحزب الله.

وذكرت الوكالة في إفادات لها، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً عنيفاً مساء اليوم مستهدفاً مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور".

كما شنت المقاتلات الحربية وفقاً للوكالة، قرابة التاسعة من مساء اليوم، غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي أنصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقاً".

وألقت الطائرات المغيرة عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضاً غير مسبوق بالغارات، أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة ايضاً، كما جاء في الإفادة.

كما وأحدث انفجار الصواريخ "دوياً هائلاً تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية واحدث ارتجاجات أثارت أجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين".

وأوضحت الوكالة، أن "الطيران الحربي المعادي أغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي رومين وحومين، كما شن الطيران المعادي غارة بين بلدتي الصرفند والبيسارية وتحديداً عند خربة دوير".

ونقلت وسائل إعلام محلية لبنانية، عن مصادر رسمية في وزارة الصحة، أن الغارات أسفرت عن إصابة 9 أشخاص على الأقل في حصيلة أولية.

بالتزامن، قال الجيش الإسرائيلي، عبر بيان له، إنه "أغار على بنى تحتية إرهابية تحت الأرض لحزب الله، اسُتخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتيْ البقاع (شرق) وجنوبي لبنان"، على حد تعبيره.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة بطائرة مسيّرة عن بُعد، استهدفت أطراف بلدة "كوثرية السياد" جنوبي لبنان.

في حين نقلت قناة الجزيرة، عن الجيش الإسرائيلي قوله: "هاجمنا بنى تحتية سرية لحزب الله تخزن فيها أسلحة في سهل البقاع وجنوب لبنان".

ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أن "حزب الله يواصل محاولات إعادة إنشاء بنى تحتية سرية في جميع أنحاء لبنان".

وأكد موقع الجزيرة أن "غارة بمسيرة إسرائيلية تم تنفيذها على أطراف بلدة الشرقية جنوبي لبنان"