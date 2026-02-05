إسرائيل تعزز حماية كبار ضباطها تحسباً لعمليات انتقام إيرانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن زيادة حجم الوحدة المكلفة بحماية كبار الضباط والشخصيات العسكرية، في ظل مخاوف من "أعمال انتقامية إيرانية".

وذكرت الإذاعة أن القرار جاء بعد أكثر من عامين من الحرب التي اغتالت خلالها إسرائيل قادة من حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين من الصف الأول في إيران، ما دفع قسم العمليات في هيئة الأركان إلى توسيع الوحدة المكلفة بحماية الضباط البارزين.

ويشمل القرار أيضاً توفير الحماية للوفود العسكرية الإسرائيلية في الخارج.

وبحسب إذاعة الجيش، فإن قسم العمليات قرر تجنيد حراس دائمين للعسكريين للمرة الأولى وبأعداد كبيرة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مسؤول إسرائيلي بارز، في ظل مخاوف من محاولات انتقام محتملة من إيران ومنظمات تصفها إسرائيل بالإرهابية، مؤكداً أن حماية بعض الضباط ستستمر حتى بعد خروجهم من الخدمة العسكرية.

وأضافت الإذاعة أن عدد الضباط الذين يتم توفير الحماية لهم ارتفع بالفعل، نتيجة زيادة مستوى التهديد الذي يواجه العديد من قادة الجيش الإسرائيلي.