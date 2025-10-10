إسرائيل تعدل قائمة الأسرى رغم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن مسؤول إسرائيلي، يوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل، حالياً، على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين ضمن قائمة تستعد إسرائيل للإفراج عنهم بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن المسؤول قوله إن " الحكومة تعمل على استبدال 10 من الأسماء التي تمت الموافقة عليها بالفعل، خلال مناقشات الصفقة".

وأشارت إلى أنه "لم يتم نشر قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجن حتى الآن، إذ كان من المقرر أن تنشر مصلحة السجون الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، كخطوة ضمن مراحل إقرار الصفقة".

وجاء هذا التطور بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة مطولة، على اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتشمل الخطة انسحاب الجيش الإسرائيلي جزئيًا من قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل تفرج بموجبها حماس عن 48 رهينة لديها، يُعتقد أن من بينهم 20 على قيد الحياة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 2000 أسير فلسطيني، 250 منهم من أصحاب المحكوميات العالية.

ولم تشر القناة الإسرائيلية لهوية الأسرى الفلسطينيين الذين تعمل الحكومة الإسرائيلية على استبدالهم، لكنها جاءت بعد تأكيد الحكومة الإسرائيلية أنها لن تفرج عن القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي، الذي كانت تطالب حماس بأن يكون مشمولاً في الصفقة.

واتهمت حركة حماس، أمس الخميس، إسرائيل بمحاولة "تفخيخ" التفاهمات التي تُجرى عبر التلاعب بقوائم الأسرى.

كما قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تحقيق مكاسب في اللحظات الأخيرة من المفاوضات".