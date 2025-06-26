إسرائيل تعتقل متهما بالتجسس لإيران

شفق نيوز - الشرق الأوسط

أعلنت القوات الإسرائيلية، يوم الخميس، القبض على طالب يدرس في جامعة "بن غوريون" في بئر السبع للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.

‎وذكر بيان لجهاز "شاباك" الإسرائيلي، أنه يشتبه في أن الطالب البالغ 22 عاما ارتكب جرائم أمنية ونفذ مهاما لحساب عملاء إيرانيين.

‎وينحدر الطالب، الذي يدرس أنظمة المعلومات، من قرية دير الأسد العربية في شمال إسرائيل.

‎وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض عليه خلال الشهر الجاري، وسوف يتم توجيه اتهامات له.

‎ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم إلقاء القبض على الطالب قبل الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران أو خلالها.

‎وكان الطالب يتواصل مع عميل إيراني منذ أشهر، وفي مقابل الحصول على المال، يتردد أنه نفذ أعمالا "ذات صلة بالأمن" بناء على تعليمات تلقاها من العميل الإيراني.