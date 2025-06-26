إسرائيل تعتقل متهما بالتجسس لإيران
شفق نيوز - الشرق الأوسط
أعلنت القوات الإسرائيلية، يوم الخميس، القبض على طالب يدرس في جامعة "بن غوريون" في بئر السبع للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.
وذكر بيان لجهاز "شاباك" الإسرائيلي، أنه يشتبه في أن الطالب البالغ 22 عاما ارتكب جرائم أمنية ونفذ مهاما لحساب عملاء إيرانيين.
وينحدر الطالب، الذي يدرس أنظمة المعلومات، من قرية دير الأسد العربية في شمال إسرائيل.
وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض عليه خلال الشهر الجاري، وسوف يتم توجيه اتهامات له.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم إلقاء القبض على الطالب قبل الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران أو خلالها.
وكان الطالب يتواصل مع عميل إيراني منذ أشهر، وفي مقابل الحصول على المال، يتردد أنه نفذ أعمالا "ذات صلة بالأمن" بناء على تعليمات تلقاها من العميل الإيراني.