إسرائيل تعتقل "الجاسوس المراهق"

شفق نيوز/ كشفت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على "الجاسوس المراهق" بتهمة التجسس لصالح إيران.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية وكذلك جهاز الأمن العام "شاباك"، أن المتهم يبلغ من العمر 16 عاماً وتم اعتقاله في وقت سابق من الشهر الجاري، وكان يتجسس لصالح إيران مقابل المال.

وأفادت السلطات في بيان أن المشتبه به من سكان منطقة سفوح يهودا وسط إسرائيل، و"طلب منه مشغلوه الإيرانيون شراء هاتف جديد، وتحميل تطبيق للتواصل".

وبحسب البيان، فقد "نفذ المشتبه به مهاما شملت إخفاء أموال، وتصوير مواقع معينة، وطباعة منشورات تحمل كتابات تدين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ونشرت الشرطة منشوراً كتب عليه بخط اليد: "أين الهدف التالي؟"، قالت إن المراهق كتبه، مضيفة "وواصل المشتبه به أنشطته حتى بعد إبلاغ السلطات بتواصله مع العملاء الإيرانيين"، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتقول الشرطة إن المشتبه به "سافر إلى الخارج، واقترح العملاء عقد اجتماع معه"، لكنها لم تؤكد ما إذا كان هذا الاجتماع عقد بالفعل.

وكانت إسرائيل أعلنت في مناسبات سابقة ضبط جواسيس جندتهم إيران خلال الأشهر الماضية، للقيام بأنشطة مختلفة بما في ذلك طباعة منشورات وإشعال الحرائق، وحتى محاولة اغتيال مسؤولين كبار.