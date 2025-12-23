إسرائيل تعتزم إقامة وحدات استيطانية في سوريا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، أن تل أبيب لن تتحرك مليمترا واحدا من سوريا، معلنا أنه سيتم إقامة وحدات استيطانية بدلا من المستوطنات التي أخليت داخل غزة.

وأكد كاتس خلال مؤتمر في بيت إيل حول مستقبل قطاع غزة والمنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل في سوريا، على سياسة بلاده في المنطقة، وأضاف موجها رسالة أخرى، قائلا: "نحن في فترة السيادة العملية. هناك هنا فرص لم تتوفر منذ وقت طويل".

وشدد على أن "هذه حكومة استيطان وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية".

يذكر أنه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وبعد ساعات من سقوط النظام السابق، أطلقت إسرائيل عملية "سهم باشان"، وهي عملية عسكرية جوية وبرية، حيث توغلت القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، ويساندها سلاح الجو بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.

العملية هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي تعبر فيها القوات الإسرائيلية السياج الحدودي السوري، محتلة أراضي سورية جديدة، بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 31 آيار/مايو 1974 في أعقاب حرب تشرين الأول/أكتوبر.