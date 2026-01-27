إسرائيل تعتزم إجلاء 42 ألف سائح تحسباً لهجوم إيراني محتمل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية مايكل إيزاكوف، يوم الثلاثاء، أن تل أبيب أعدت خطة لإجلاء نحو 42 ألف سائح، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل، على حد قوله.

وقال إيزاكوف، إن "الاستعداد لهذا السيناريو بدأ منذ قرابة شهر، عقب مناقشات مع وزير السياحة حاييم كاتس، لاستخلاص الدروس من تجارب سابقة، ولا سيما المواجهة التي استمرت 12 يوما مع إيران، في حزيران/ يونيو 2025".

وأوضح أن "وزارة السياحة الإسرائيلية وضعت إجراءات داخلية تهدف إلى طمأنة السياح في حال إغلاق المجال الجوي"، مؤكدًا أن "هذه الاستعدادات وقائية ولا تعكس توقعات بحدوث أزمة وشيكة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأشار المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية إلى أن "بيانات سلطة السكان والهجرة تُظهر وجود نحو 42 ألف سائح حاليًا في إسرائيل"، لافتًا إلى أن "هذه الأرقام لا تشمل الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، الذين قد لا يُصنَّفون كسياح عند دخولهم اسرائيل".

وتأتي تصريحات إيزاكوف، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، واحتمالات التصعيد الأمني، بالتزامن مع تقارير عن دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خيار توجيه ضربات ضد النظام الإيراني.

وأكد مايكل إيزاكوف، أن "الوزارة جاهزة لوجستيًا وعلى مستوى التواصل، للحفاظ على اتصال مستمر مع السياح في حال إغلاق المجال الجوي، عبر رسائل بلغات عدة وإنشاء مركز عمليات للتواصل المباشر مع الزوار".

وأوضح أن "السلطات تمتلك وسائل للتواصل مع السياح من خلال بيانات الدخول إلى البلاد، مع مراعاة الجوانب القانونية والخصوصية، كما تعمل على تحديد أماكن وجودهم، خاصة في الفنادق، لضمان الاستجابة السريعة".

وختم بالقول: "نحن مستعدون للسيناريوهات التي واجهناها سابقًا، ولن يكون هناك وضع يُترك فيه السياح دون توجيه"، مشددًا على أن "الوزارة وضعت خطة طوارئ تحسبًا لأي تطورات، حتى وإن لم يتم اللجوء إليها في النهاية".