إسرائيل تعترض صاروخاً من اليمن.. و"كتائب الضيف" تتبنى قصف الجولان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، في وقت تبنت مجموعة تطلق على نفسها "كتائب الشهيد محمد الضيف" قصف القوات الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري.

وقال الجيش الإسرائيلي "إثر إطلاق صفارات الإنذار قبل وقت قصير في مناطق عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".

ويواصل الحوثيون إطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والصاروخ الذي تم اعتراضه الثلاثاء هو الثالث خلال بضعة أيام.

وقالت منظمة "نجمة داود الحمراء" إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

ونفذت إسرائيل ضربات جوية عدة في اليمن رداً على هذه الهجمات، مستهدفة موانىء ومطار العاصمة صنعاء.

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إن قذائف أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، وسقطا في مناطق مفتوحة بمرتفعات الجولان.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "كتائب الشهيد محمد الضيف" تبنيها قصف القوات الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري المحتل بصاروخين من طراز "غراد".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخين أطلقا من منطقة درعا جنوبي سوريا باتجاه إسرائيل، وتم تفعيل أجهزة الإنذار في الجولان.

بعدها بدقائق أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما على سوريا ردا على إطلاق الصواريخ.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، كما أشارت إلى أنها المرة الأولى يتم فيها إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل منذ تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا، وأن طائرات حربية إسرائيلية تخرق حاجز الصوت في الأجواء السورية.