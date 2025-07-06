إسرائيل تطلق "الراية السوداء" على الحوثيين وتدمر "غالاكسي ليدر"

شفق نيوز- بغداد/ صنعاء

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فجر الاثنين، شن غارات مكثفة على ميناء الحديدة ومواقع أخرى في محافظة الحديدة اليمنية لغارات جوية إسرائيلية، وذلك في إطار عملية أطلق عليها "الراية السوداء.

وقال كاتس إن الهجمات استهدفت "أهدافاً تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، بالإضافة إلى محطة كهرباء في اليمن"، مشدداً على أن "الحوثيين سيدفعون ثمناً باهظاً"، حسب تعبيره.

كما أشار إلى أن قوات بلاده هاجمت السفينة غالاكسي ليدر، والتي كانت قد اختطفتها جماعة الحوثي أواخر العام الماضي، مؤكداً أن الحوثيين يستخدمونها "في أنشطة إرهابية بالبحر الأحمر".

وقبيل الضربات، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد وجه إنذاراً وصفه بـ"العاجل" إلى المدنيين والعاملين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وكذلك إلى المتواجدين في محطة كهرباء الحديدة، طالباً منهم إخلاء هذه المناطق فوراً "نظراً للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها"، بحسب البيان.

يأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في أحدث هجوم ضمن سلسلة استهدافات تنفذها جماعة الحوثي منذ نوفمبر 2023 ضد سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

واعتمدت إسرائيل خلال الأشهر الماضية على منظومات دفاعية متعددة، من بينها "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، و"القبة الحديدية" للقصيرة، و"مقلاع داوود" للمدى المتوسط، للتصدي للهجمات القادمة من اليمن.