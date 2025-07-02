إسرائيل تطلب من الصين الضغط على إيران لوقف أنشطتها الإقليمية

شفق نيوز – شنغهاي

دعت إسرائيل، يوم الأربعاء، الصين إلى الضغط على إيران لوقف أنشطتها الإقليمية، عادة اياها الدولة الوحيدة القادرة على التأثير في السياسة الإيرانية.

وقال القنصل العام لإسرائيل في مدينة شنغهاي الصينية راويت باير، في تصريحات صحفية، إن الصين الدولة الوحيدة القادرة على التأثير في إيران، داعياً بكين إلى وقف شراء النفط الإيراني للضغط على طهران.

وأضاف باير، أن "جزءاً كبيراً من عائدات النفط الإيراني يُستخدم لتمويل أنشطة إيران التخريبية في المنطقة"، على حد تعبيره.

وأكد القنصل الإسرائيلي أن الصين تمتلك نفوذاً سياسياً على إيران، ويمكنها ممارسة ضغط حقيقي يسهم في تغيير سلوكها الإقليمي، مشيراً إلى أن بكين "قادرة على القيام بالكثير" في هذا السياق.