إسرائيل تطلب دعماً أمريكياً لاستهداف منشأة نووية إيرانية تحت الأرض

شفق نيوز/ كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأحد، عن تقديم إسرائيل طلباً رسمياً للولايات المتحدة لمساعدتها في تنفيذ ضربة عسكرية ضد منشأة فوردو النووية الإيرانية التي تقع تحت الأرض وتعد من أكثر المواقع تحصيناً.

ووفقاً لما نقلته الهيئة، فإن إسرائيل تكثف ضغوطها على واشنطن لدعم العملية، في وقت أكد فيه مسؤولون أمريكيون أن بلادهم لا تعتزم التدخل في الصراع القائم بين تل أبيب وطهران، إلا في حال تعرضت المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط لهجوم مباشر من الجانب الإيراني.

وبحسب مصادر فإنه ومن المنتظر طرح هذا الملف الحساس خلال محادثات تُعقد الليلة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث .

وفي السياق نفسه، أفادت الهيئة بأن إسرائيل طلبت رسمياً من عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، الانخراط في جهود الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تطلقها إيران.

ووفقاً للهيئة، فقد وافقت بريطانيا مبدئياً على المساهمة في المهام الدفاعية، فيما لا تزال فرنسا تدرس خياراتها، مع تأكيد مصادر فرنسية على "الاستعداد للتحرك" إذا تطلب الوضع ذلك.