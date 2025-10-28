إسرائيل تصعد عملياتها الميدانية في القنيطرة ودرعا وسط استنفار أمني واسع

شفق نيوز- دمشق

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، عن أربع عمليات توغل وتحرك ميداني للقوات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية داخل الأراضي السورية جنوب البلاد، شملت مناطق عدة في محافظتي القنيطرة ودرعا، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر واستنفار أمني على طول خط وقف إطلاق النار مع الجولان السوري المحتل.

وذكر المرصد في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "في محافظة القنيطرة، توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية ودبابتين على أطراف بلدة الصمدانية الغربية، انطلاقاً من نقطة البرج في القنيطرة المهدمة، حيث تقدمت داخل الأراضي الزراعية المحيطة قبل أن تنسحب إلى مواقعها داخل المنطقة المنزوعة السلاح".

كما أقدمت، بحسب البيان، "قوة إسرائيلية أخرى على زرع ألغام أرضية عند أطراف المحمية الطبيعية ضمن حرش جباثا الخشب قرب القاعدة العسكرية التي أُنشئت مؤخرًا، في خطوة تهدف إلى تأمين القاعدة ومنع اقتراب أي تحركات محلية من محيطها".

وتابع: "وفي تحرك ثالث، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع دبابات وعدد من العربات المحملة بالجنود من قاعدة الحميدية باتجاه قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة، وسط حالة توتر وقلق بين السكان المحليين، أما التوغل الرابع، فتمثل بدخول قوة إسرائيلية إلى سرية الـ (م ط) التابعة للواء 90 في قرية الكوم بريف القنيطرة، في خطوة تعد الثانية من نوعها خلال أسبوع، ضمن سلسلة تحركات متكررة تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة".

وأكد المرصد، أن "قوة إسرائيلية نفذت، فجر أمس، مداهمة لمنزل أحد عناصر شرطة المرور في بلدة معرية بريف درعا الغربي، حيث فتشت المنزل بحثًا عن أسلحة، دون العثور على أي شيء، لتنسحب بعد وقت قصير دون تسجيل اعتقالات أو مصادرات".

وأشار إلى أن "التحركات الإسرائيلية المتكررة خلال الساعات الأخيرة، تظهر استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في الجنوب السوري، في ظل غياب أي رد من القوات الحكومية على تلك التوغلات"، مبينا أن "تزايد وتيرة هذه التحركات يعكس سعي القوات الإسرائيلية إلى فرض واقع ميداني جديد على الحدود السورية – الإسرائيلية، وسط مؤشرات على اتساع نطاق الأنشطة العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح خلال الفترة القادمة".