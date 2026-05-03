إسرائيل تصادق على شراء سربين جديدين من المقاتلات الأميركية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأحد، مصادقة لجنة الوزراء لشؤون التسلح على شراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة، يضمان سرباً رابعاً من طائرات الشبح F-35I وسرباً ثانياً من طائرات F-15IA.

ووفق الوزارة، فإن القرار يمهد لتوقيع صفقات مع الجهات الحكومية والعسكرية الأميركية خلال الفترة القريبة، ضمن مسار تسريع تنفيذ برامج التسلح المتفق عليها بين الجانبين.

وبحسب الوزارة، تنتج طائرات F-35I شركة Lockheed Martin، فيما تصنّع طائرات F-15IA شركة Boeing، ضمن صفقات تقدر قيمتها بعشرات مليارات الشواكل (عملة الشيكل الإسرائيلية).

وأضافت أن "الصفقات تشمل أيضاً تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الأسراب الجديدة في سلاح الجو، بما في ذلك الدعم الفني وقطع الغيار والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتشغيل والصيانة".

ويأتي القرار ضمن المرحلة الأولى من خطة الجيش الإسرائيلي لتعزيز قدراته العسكرية خلال العقد المقبل، وهي خطة صادق عليها رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وتقدر ميزانيتها بنحو 350 مليار شيكل.