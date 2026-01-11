إسرائيل تشن 25 غارة على جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، قصف مناجم تستخدم لتخزين الأسلحة في عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إنه رصد أنشطة لحزب الله في هذه المواقع خلال الأشهر الأخيرة، وأضاف أن "ذلك يعتبر انتهاكاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مناطق في جنوب لبنان شهدت، الأحد، سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة وصلت إلى 25 غارة على الأقل.

وأفادت قناة "آل بي سي" بتعرض أقاليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي لنحو 25 غارة خلال ساعة فقط.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف للمرة الثالثة في أقل من ساعة منطقة البريج عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح، حيث أغار أكثر من 10 مرات على المنطقة.

كما أكدت الوكالة شن الطيران الإسرائيلي غارات بين بصليا وسنيا في منطقة جزين.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي تابعة لحزب الله.

وتداول ناشطون لبنانيون صوراً وفيديوهات تظهر طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق بشكل مكثف فوق جنوب لبنان، في مؤشر على تصاعد العمليات العسكرية.

من غارات الاحتلال على مناطق جنوب لبنان.أكثر من 25 غارة - حتى اللحظة. pic.twitter.com/RMd6Fth2WJ — الحـكـيم (@Hakeam_ps) January 11, 2026

وكان الجيش اللبناني، أعلن الخميس الماضي (8 كانون الثاني/ يناير 2026)، أن خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى في جنوب لبنان بشكل فعال وملموس على الأرض.

وكان الجيش حدد نهاية عام 2025 موعداً نهائياً لتنفيذ خطته التي أقرت في آب/ أغسطس 2025 لنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان المتاخم لإسرائيل قبل الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد.

ولم يشر البيان إلى "حزب الله"، الذي خاض حرباً استمرت عاماً مع إسرائيل وانتهت باتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، والذي نص على أن قوات الأمن اللبنانية وحدها المصرح لها بحمل السلاح.

وتعرض لبنان لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله، فيما يخشى قادة البلاد أن تكثف إسرائيل الضربات على نحو كبير في أنحاء البلاد المنهكة، لدفع قادة لبنان إلى مصادرة ترسانة الجماعة بوتيرة أسرع.

وأنهى وقف إطلاق النار حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن يتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً آخرين.

لكن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب.

ونص اتفاق وقف النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.