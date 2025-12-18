إسرائيل تشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أنه هاجم معسكرا ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان.

وجاء في البيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير بنى تحتية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان".

وأضاف: "في إطار الهجمات، تم تدمير بنى تحتية إرهابية ومنصات إطلاق في معسكر عسكري كان يُستخدم من قبل حزب الله لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية".

وتابع: "وكجزء من التدريبات والتأهيل في المعسكر، خضع عناصر التنظيم لتدريبات على الرماية وتأهيلات إضافية لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بهدف التخطيط والتنفيذ لمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

كما نفذ الجيش الإسرائيلي، "هجمات إضافية في مناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر حزب الله خلال الفترة الأخيرة"، وفق البيان نفسه.

وأكد البيان أن "وجود البنى التحتية الإرهابية ونشاط حزب الله في هذه المواقع يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لإسرائيل".