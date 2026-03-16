إسرائيل تشن موجة ضربات واسعة على طهران فجر اليوم السابع عشر للحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن، فجر الإثنين، "موجة ضربات واسعة النطاق" استهدفت طهران، في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد إيران لليوم السابع عشر على التوالي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة "تلغرام" إنه "شن موجة واسعة من الضربات استهدفت البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران".

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل والولايات المتحدة وافقتا بالفعل على الخطط العملياتية للأسابيع الثلاثة المقبلة الخاصة بالحرب على إيران.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل "ستواصل ضرب إيران وتدمير قدرات النظام".

وأضافت أن تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى تدمير نحو 100 بطارية مضادة للطائرات و120 راداراً، إضافة إلى إخراج 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية من الخدمة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 200 موقع في غرب ووسط إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.