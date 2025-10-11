إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان

شفق نيوز- لبنان

شن الجيش الاسرائيلي، فجر السبت، عشرات الغارات العنيفة على منطقة "المصيلح"، محدثة انفجارات هزت أرجاء واسعة في بلدات جنوب البنان.

ووثقت مقاطع فيديو، تداولها ناشطون لبنانيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظات وقوع الغارات والانفجارات الضخمة التي تسببت بها، وأدت لوقوع حرائق هائلة.

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو شن هجومًا على بنى تحتية تابعة لحزب الله كانت تُستخدم لتخزين معدات هندسية استُعملت في إعادة تأهيل البنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "حزب الله يواصل محاولاته لإعادة تأهيل البنى التحتية الإرهابية في جميع أنحاء لبنان، بينما يعرِّض المدنيين اللبنانيين للخطر ويستخدمهم كدروع بشرية".

وخلص إلى أنّ وجود هذه الأدوات ونشاط حزب الله في المنطقة يُشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل حماية دولة إسرائيل.