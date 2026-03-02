إسرائيل تشن غارات جديدة على لبنان.. عدد الضحايا يتجاوز 180

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، شن غارات جديدة على أهداف إضافية لحزب الله في لبنان، فيما أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 180 ضحية على الأقل نتيجة الضربات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ الآن بمهاجمة أهداف إضافية تابعة لحزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن من بين الأهداف، جرى ضرب مستودعات أسلحة وبنية تحتية إضافية تابعة لحزب الله في عدة مناطق لبنانية.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 قتيلاً و149 جريحا في الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.