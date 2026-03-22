إسرائيل تشدد القيود في الجنوب بعد الهجوم الإيراني على عراد وديمونة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قررت إسرائيل، يوم الأحد، تشديد القيود في عدد من المناطق الجنوبية، بعد إعلانها إصابة أكثر من 170 شخصاً جراء الهجوم الإيراني على منطقتي عراد وديمونة جنوب إسرائيل.

وذكرت "هيئة البث" العبرية أنه "وفقاً للتعليمات الجديدة التي دخلت التنفيذ صباح اليوم سيُسمح بالتجمعات التي لا تتجاوز 50 شخصًا في الأماكن التي يمكن الوصول فيها إلى منطقة آمنة، إضافةً إلى ذلك، لن يُسمح بالدراسة في المؤسسات التعليمية".

وأضافت الهيئة أنه "عقب الهجمات الصاروخية على ديمونة وعراد، أجرت قيادة الجبهة الداخلية تقييمًا للوضع وقررت تشديد القيود في مناطق النقب ولخيش والبحر الميت".

وأعلن وزير التعليم يوآف كيش أنه "لن تُعقد أي دروس في جميع أنحاء البلاد غداً الاثنين"، مؤكدا أن "هذا القرار جاء بعد التشاور مع قائد قيادة الجبهة الداخلية".

وارتفع، اليوم الأحد، عدد المصابين جراء القصف الإيراني الذي طال مدينتي ديمونة وعراد إلى 175 شخصاً، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت في وقت سابق عن مقتل وإصابة نحو 100 شخص، جراء الهجوم الإيراني على ديمونة وعراد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 20 مبنى على الأقل تضرر في عراد جراء سقوط الصاروخ، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حياً كاملاً دُمّر، فيما قالت القناة 12 إن الصاروخ يزن 450 كيلوغراماً، وفشلت محاولتان لاعتراضه.