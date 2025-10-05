إسرائيل تشترط تحرير الأسرى قبل تنفيذ أي خطوة في "خطة ترمب"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بأن تل أبيب لن تنتقل إلى أي من البنود العشرين في خطة ترمب، حتى يتم الوفاء بالبند الأول، وهو إطلاق جميع المختطفين الأحياء والأموات.

وقال نتنياهو، خلال استقباله أعضاء في "منتدى البطولة"،: "حتى يعبر آخر المختطفين إلى الأراضي الإسرائيلية، لن ننتقل إلى أي بند آخر".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية لن تسيطر على غزة في اليوم التالي، لن يشارك أي ممثل عن حماس أو عنها في السيطرة على قطاع غزة"، مبينا أن "إسرائيل ستكون مسؤولة ومتورطة في نزع السلاح".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الجيش سيبقى في مواقع مسيطرة في غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ستنزع سلاح حماس".

وأضاف: "نتوقع قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق سراح أسرانا".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "الجيش منتشر في مدينة غزة ومستعد لأي موقف وإذا رفضت حماس فسوف يستأنف إطلاق النار".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت، أمس السبت، بأن الفرق الثلاث التي تناور في مدينة غزة، متوقفة حاليا في مواقعها، حيث لا تقدم في احتلال الجبهة، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية.