إسرائيل تستهدف موقعا للجيش السوري في درعا

شفق نيوز- درعا

أفادت مصادر محلية، يوم الأربعاء، بأن غارات إسرائيلية استهدفت موقعا ورتلا للجيش السوري في مدينة درعا.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "غارات اسرئيلة استهدفت موقعا للجيش السوري في محافظة درعا".

وأضاف أن "القصف وقع بالقرب من قصر المحافظ، كما استهدف أيضا رتلا للجيش كان متوجها من درعا للسويداء، إلى جانب مقر اللواء 132 في المحافظة".

وقد أعلنت وزارة الصحة السورية، "ارتفاع عدد الإصابات إلى 18 جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على دمشق".

وتجددت الغارات الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، على دمشق مستهدفة القصر الرئاسي ووزارة الدفاع السورية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

فيما أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن القصف الإسرائيلي على مبنى وزارة الدفاع السورية، أوقع قتلى وجرحى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".