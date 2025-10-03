إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة تلال علي الطاهر بمحيط مدينة النبطية جنوب لبنان، في وقت زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "قبل قليل، قصف الجيش الإسرائيلي موقعا يستخدم لإدارة منظومة الدفاع الناري والدفاعي لحزب الله، حيث تم رصد نشاط إرهابي فيه في منطقة سلسلة جبال بوفورت جنوب لبنان".

وأضاف البيان، أنه "في الموقع، تم قصف أسلحة ومنشآت عسكرية ومواقع للبنية التحتية تحت الأرض"، معتبرا أن "وجود الموقع والنشاط الإرهابي فيه يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وشدد البيان على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد أي تهديد لدولة إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت، فجر اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية شنت 3 غارات جوية قرب النبطية، كما قامت بالتمشيط بالرشاشات من مركزها في رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا.