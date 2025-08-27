إسرائيل تستهدف منطقة محددة في دمشق بتسع غارات وتخلف قتلى وجرحى

شفق نيوز- دمشق

ارتفع عدد الغارات الجوية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، التي استهدفت مواقع وآليات تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة جبل المانع بالكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي إلى تسع غارات متتالية خلال الساعات الماضية.

وأكدت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، أن "الغارات ترافقت مع تحركات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي فوق المنطقة".

كما أفادت الأنباء عن تنفيذ عملية إنزال جوي إسرائيلية في منطقة الكسوة على اتجاه بلدة الحرجلة، وسط مشاركة مروحيات قتالية وطائرات استطلاع.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفرت الغارات المتجددة عن مقتل وإصابة عدد من عناصر وزارة الدفاع السورية، في حين لم تُعلن السلطات السورية حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر.