إسرائيل تستهدف مقار لحزب الله في البقاع اللبناني

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، ضرب "أهداف لحزب الله في منطقة البقاع اللبناني، من بينها معسكرات لوحدة الرضوان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن "الحزب استخدم المعسكرات المستهدفة بغية إجراء تدريبات وتأهيلات لعناصر إرهابية وذلك لتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل"، وفق قوله.

وأضاف أدرعي في بيان على منصة إكس: "في إطار التدريبات والتأهيلات في المعسكرات تخضع العناصر الإرهابية لتدريب بإطلاق نار واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة".

وبين أدرعي أن تخزين الوسائل القتالية وإجراء تدريبات عسكرية ضد إسرائيل من قبل عناصر حزب الله يشكلان انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل.