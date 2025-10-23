إسرائيل تستهدف معسكراً وموقعاً لإنتاج الصواريخ تابع لحزب الله اللبناني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، قصف معسكر وموقع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه، تابع لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، قصف الجيش الإسرائيلي باستخدام طائرات من سلاح الجو وبتوجيه الاستخبارات العسكرية (أمان) عددا من أهداف التابعة لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان، من بين الأهداف التي ضربت، استُهدف معسكر يُستخدم لتدريب مسلحي حزب الله، حيث تم التعرف على المسلحين".

وأضاف: "المعسكر العسكري الذي استُهدف كان يُستخدم من قبل حزب الله لإقامة تدريبات وتأهيل مسلحين من أجل تخطيط وتنفيذ مسارات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".

وتابع: "كجزء من التدريبات والتأهيل في المعسكر، يخضع المسلحون في المعسكر لتمارين إطلاق نار وتأهيلات إضافية لاستخدام وسائل قتال من أنواع مختلفة".

وكشف أيضاً: "بالإضافة إلى ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي، باستخدام طائرات من سلاح الجو وبتوجيه الاستخبارات العسكرية (أمان)، بنى تحتية عسكرية في موقع لإنتاج صواريخ دقيقة تابع لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان، وبنى تحتية إرهابية في موقع عسكري لحزب الله في منطقة شربين بشمال لبنان".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت، بأن الجيش يشن في هذه الأثناء هجوماً في عمق لبنان، مبينة أن غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات في البقاع.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون استخباراتيون غربيون لصحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن "حزب الله سرّع مؤخراً وتيرة جهوده لإعادة بناء إمكانياته العسكرية، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة اللبنانية قراراً بنزع سلاحه".

ووفقاً لهؤلاء المسؤولين، "فقد نجح حزب الله في إعادة تسليح نفسه، بما في ذلك بالصواريخ، بالإضافة إلى تجنيد مقاتلين جدد في صفوفه، واستعادة مواقع وقواعد تابعة له".

وأشارت الصحيفة إلى أن "معظم جهود إعادة تسليح حزب الله لنفسه تجري شمال نهر الليطاني، وليس في المنطقة الواقعة جنوب النهر حتى الحدود الإسرائيلية، وهي منطقة يُفترض، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام، أن تكون خالية من عناصر الحزب وأسلحته".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين أن "الطريق إلى النزع الكامل لسلاح حزب الله ما يزال طويلاً".

وكانت مصادر مطلعة، قد ذكرت مطلع هذا الشهر، أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني مطلع على القرار قوله، إن "التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي".