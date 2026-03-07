إسرائيل تستهدف مستودعات ومنشآت النفط في طهران وكرج

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، بشن الطيران الإسرائيلي الأميركي ضربات على مستودعات للنفط في العاصمة طهران.

وبحسب تقارير إخبارية فقد "تم قصف 3 مستودعات للنفط في مناطق كوهك وشهران وكرج بإيران"، فيما نقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه "يتم استهداف 30 منشأة نفطية في إيران".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مواصلة قصف المدن الإيرانية مع التركيز على العاصمة طهران، فيما أشار إلى استهداف خزانات الوقود ومراكز تطوير للبرنامج النووي الإيراني.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن لديه خطة منظمة مع كثير من "المفاجآت" لإيران، مشيراً إلى أن "مرحلة الحقيقة تقترب" للشعب الإيراني.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.